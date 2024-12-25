У яких кольорах зустрічати Новий рік 2025: названо найтрендовіші варіанти

Наближається Новий рік, а це означає, що час подбати про вбрання, в якому ви будете зустрічати одне з найочікуваніших свят. Стилісти вже визначали найактуальніші кольори 2025 року, тому виберіть для святкування Нового року той колір вбрання, який вам найбільше сподобається.

Загадувати заповітне бажання зі світлими думками про своє майбутнє набагато приємніше у вбранні, в якому жінка буде відчувати себе на всі 100, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. У цьому вам допоможе не лише сукня, яка ідеально підійде по фігурі, але й правильні кольори.

Читайте також Яку зачіску зробити на Новий рік: ефектні укладки, які здатні зачарувати

Дехто звертає увагу на ті відтінки, які любить господарка року за китайським календарем Зелена Змія. Ми ж радимо обирати один з кольорів, який буде актуальним у 2025 році.

Зелений

У новому році в моду увійде відтінок хакі, втім насичений смарагдовий чи ніжний м’ятний залишатиметься актуальним. Дизайнери представили колір на шкіряних речах, сатині, трикотажні та навіть хутрі. Вибір такого плаття дуже вигідно співпаде з кольором, який символізує тотемну тварину року.

Червоний

Цей колір став символом 2024 року, однак дизайнери піднесли відтінок на новий рівень та дали йому інше прочитання та цікаву роль в наших образах. Саме червоний є найбільш популярним кольором, в якому зустрічають Новий рік.

Коричневий

Інститут кольору Pantone оголосив коричневий відтінок «шоколадний мус» головним відтінком 2025 року, тому варто звернути увагу на красиві плаття, які підійдуть для святкування Нового року. Можете обирати сукні в стилі бохо, обстислі моделі, блискучі вироби, плаття з сатину, шкіри чи трикотажу.

Білий

Кольори ахромати залишатимуться на п'єдесталі завжди, особливо коли це стосується святкового вбрання. Сукня чи костюм в білому кольорі гарантуватиме вам вишуканий вигляд в новорічну ніч.

Також зверніть увагу на металічні відтінки – золотистий та сріблястий, без яких не обходиться жоден Новий рік. Вони міцно асоціюються зі святковою порою, тож точно впишуться для домашнього застілля чи походу в ресторан.