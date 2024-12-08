У яких кольорах зустрічати Новий рік: вас буде чекати достаток та успіх

З наближенням Нового року багатьом нам хочеться дізнатися про кольори вбрання, які найбільше любить покровителька року Зелена Дерев’яна Змія. Саме від них залежить ваш успіх та благополуччя

Всі вже починають занурюватися в атмосферу зимових свят, тож саме час обрати вбрання для особливого приводу – Нового року, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Кольори одягу на Новий рік 2025

Чітких правил щодо вибору вбрання немає. Можна зупинити увагу на класичному штанному костюмі чи обрати ефектне плаття. Та для тих, хто хоче додати святу певного символізму варто звернути увагу на речі в головних кольорах, які будуть панувати впродовж наступних 12 місяців.

Дерев’яна Змія відповідає за різноманітні зміни, розвиток та гнучкість до чогось нового. Головними кольорами є ті, які відображають природні елементи, тож зверніть саме на них увагу. Астрологи кажуть, що відповідні відтінки притягнуть у життя успіх та благополуччя.

Зелений

Цей колір відповідає за гармонію, силу природи та спокій. Він вважається головним у Новому році. Можете обирати не лише смарагдовий відтінок, але й трав’яний чи оливковий. Стилізувати зелений можна з коричневим, чорним, білим, срібним чи контрастним червоним.



Модні кольори вбрання на Новий рік 2025 / Фото Elle

Коричневий

На Новий рік також звертайте увагу на відтінки коричневого. Астрологи кажуть, що ці речі принесуть стабільність та комфорт. Можете зустрічати свято в штанному костюмі, атласній сукні чи шкіряній спідниці з корсетом. Коричневий добре поєднується з бежевим тоном.



Красиві кольори вбрання на Новий рік 2025 / Фото Elle

Золотий

Щоб сяяти в новорічну ніч, радимо звернути увагу на золотий металік. Це може бути красивий топ чи корсет, який застилізуєте з ефектними штанами. Також можете додати золоті акценти у вигляді ювелірних прикрас.



Ефектні кольори вбрання на Новий рік 2025 / Фото Elle

Білий

Цей колір є вічною класикою, тож завжди буде актуальним. У Новому році він буде символізувати чистоту, мир та оновлення. Обирайте для себе мінімалістичні сукні чи з цікавими лелітками. Також в білому кольорі можуть бути штанні костюми.



Красиві кольори вбрання на Новий рік 2025 / Фото Elle