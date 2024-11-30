Дівчата люблять аксесуари, тому на них треба звернути особливу увагу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Yliko. Вона розповіла, що є одна річ, яка буде актуальною для кожної дівчини, незалежно від фігури, пропорцій чи конституції. Головне – підібрати свій відтінок.

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Мовиться не про прикраси, пояси до суконь чи сумку, а про елемент косметики – помаду. У своєму інстаграм-пості, стилістка розповіла, що червона помада має давню історію, що сягає часів Давнього Єгипту, коли жінки використовували подрібнені камені або комах для створення яскраво-червоного кольору губ.

У середньовіччі її популярність занепала через релігійні заборони, які асоціювали червоні губи з чаклунством. Справжній прорив стався у ХХ столітті.

"У 1915 році першу сучасну помаду у тюбиках випустив Моріс Леві, що зробило її доступною та практичною. Червона помада стала символом жіночої впевненості та незалежності завдяки актрисам Голлівуду, а під час Другої світової війни – знаком стійкості", – зазначила стилістка.



Червона помада на Новий рік принесе успіх / Фото Pinterest



Червона помада на Новий рік принесе успіх / Фото Pinterest



Червона помада на Новий рік принесе успіх / Фото Pinterest

Сьогодні червона помада – це класика макіяжу, яка не втрачає своєї популярності. Нею можна доповнювати чорні сукні, щоб створити елегантний та дорогий вигляд. Окрім того, червона помада ідеально пасуватиме до будь-якого образу, оскільки вона як класичний колір, підходить під усе вбрання. Однак краще таки робити ставку на базові кольори в аутфітах.