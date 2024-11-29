Стриманий нюд чи однотонне покриття залишіть на потім та поекспериментуйте з прикрашанням нігтів у милі сніжинки, ялинки чи омелу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Ідеї новорічного манікюру
Цього сезону nail-майстри показали цікаві та оригінальні варіанти французького манікюру у вигляді снігових заметів. Пастельні відтінки мають свіжий вигляд в поєднанні з різдвяними малюнками.
Цікавий френч з ялинками
Ефектний манікюр на Новий рік
Красиво виглядають нігті в зимових візерунках. Це може бути засніжений ліс, пряники, гілки омели чи сніжинки.
Манікюр з гілками ялинки
Святкові малюнки на манікюрі
Різдвяний дизайн в червоному кольорі
Цікавий варіант дизайну
Розкішний святковий манікюр
Щоб повністю втілити всю красу зимової естетики у своєму манікюрі, рекомендуємо зробити на нігтях сніжинки чи морозяні візерунки. Неймовірно красиво виглядають сніжинки на довгих нігтях. За бажанням, їх можна доповнити різноманітними маленькими перлинками.
Вдалим є поєднання молочних та блакитних тонів, або ж розфарбовування білих сніжинок на чорних нігтях. Зимовий дизайн чудово поєднується з сяйливим шимером чи глітером, створюючи ефект мерехтливого снігу.
Найкращою палітрою для манікюру зі сніжинками вважається класичний білий, блакитний та всі холодні відтінки – від глухого сірого до глибокого сапфірового.
Ефектний манікюр в блакитному кольорі
Манікюр зі сніжинками на зиму
Ефектний манікюр в чорному кольорі