Стриманий нюд чи однотонне покриття залишіть на потім та поекспериментуйте з прикрашанням нігтів у милі сніжинки, ялинки чи омелу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Ідеї новорічного манікюру

Цього сезону nail-майстри показали цікаві та оригінальні варіанти французького манікюру у вигляді снігових заметів. Пастельні відтінки мають свіжий вигляд в поєднанні з різдвяними малюнками.

Цікавий френч з ялинками

Ефектний манікюр на Новий рік

Красиво виглядають нігті в зимових візерунках. Це може бути засніжений ліс, пряники, гілки омели чи сніжинки.

Манікюр з гілками ялинки

Святкові малюнки на манікюрі

Різдвяний дизайн в червоному кольорі

Цікавий варіант дизайну

Розкішний святковий манікюр

Щоб повністю втілити всю красу зимової естетики у своєму манікюрі, рекомендуємо зробити на нігтях сніжинки чи морозяні візерунки. Неймовірно красиво виглядають сніжинки на довгих нігтях. За бажанням, їх можна доповнити різноманітними маленькими перлинками.

Вдалим є поєднання молочних та блакитних тонів, або ж розфарбовування білих сніжинок на чорних нігтях. Зимовий дизайн чудово поєднується з сяйливим шимером чи глітером, створюючи ефект мерехтливого снігу.

Найкращою палітрою для манікюру зі сніжинками вважається класичний білий, блакитний та всі холодні відтінки – від глухого сірого до глибокого сапфірового.

Ефектний манікюр в блакитному кольорі

Манікюр зі сніжинками на зиму

Ефектний манікюр в чорному кольорі