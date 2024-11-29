Сдержанный нюд или однотонное покрытие оставьте на потом и поэкспериментируйте с украшением ногтей в милые снежинки, елочки или омелу, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Идеи новогоднего маникюра

В этом сезоне nail-мастера показали интересные и оригинальные варианты французского маникюра в виде снежных сугробов. Пастельные оттенки выглядят свежо в сочетании с рождественскими рисунками.

Интересный френч с елочками

Эффектный маникюр на Новый год

Красиво смотрятся ногти в зимних узорах. Это может быть заснеженный лес, пряники, ветки омелы или снежинки.

Маникюр с ветками елки

Праздничные рисунки на маникюре

Рождественский дизайн в красном цвете

Интересный вариант дизайна

Роскошный праздничный маникюр

Чтобы полностью воплотить всю красоту зимней эстетики в своем маникюре, рекомендуем сделать на ногтях снежинки или морозные узоры. Невероятно красиво смотрятся снежинки на длинных ногтях. По желанию, их можно дополнить различными маленькими жемчужинками.

Удачным является сочетание молочных и голубых тонов, или раскрашивание белых снежинок на черных ногтях. Зимний дизайн прекрасно сочетается с сияющим шиммером или глиттером, создавая эффект мерцающего снега.

Лучшей палитрой для маникюра со снежинками считается классический белый, голубой и все холодные оттенки – от глухого серого до глубокого сапфирового.

Эффектный маникюр в голубом цвете в голубом цвете

Маникюр со снежинками на зиму

Эффектный маникюр в черном цвете