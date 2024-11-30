Девушки любят аксессуары, поэтому на них надо обратить особое внимание, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Yliko. Она рассказала, что есть одна вещь, которая будет актуальной для каждой девушки, независимо от фигуры, пропорций или конституции. Главное – подобрать свой оттенок.

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Речь идет не об украшениях, поясах к платьям или сумке, а об элементе косметики – помаде. В своем инстаграм-посте, стилист рассказала, что красная помада имеет давнюю историю, уходящую во времена Древнего Египта, когда женщины использовали измельченные камни или насекомых для создания ярко-красного цвета губ.

В средневековье ее популярность пришла в упадок из-за религиозных запретов, которые ассоциировали красные губы с колдовством. Настоящий прорыв произошел в ХХ веке.

"В 1915 году первую современную помаду в тюбиках выпустил Морис Леви, что сделало ее доступной и практичной. Красная помада стала символом женской уверенности и независимости благодаря актрисам Голливуда, а во время Второй мировой войны – знаком стойкости", – отметила стилист.



Красная помада на Новый год принесет успех / Фото Pinterest



Красная помада на Новый год принесет успех / Фото Pinterest



Красная помада на Новый год принесет успех / Фото Pinterest

Сегодня красная помада – это классика макияжа, которая не теряет своей популярности. Ею можно дополнять черные платья, чтобы создать элегантный и дорогой вид. Кроме того, красная помада идеально подойдет к любому образу, поскольку она как классический цвет, подходит под все наряды. Однако лучше все-таки делать ставку на базовые цвета в аутфитах.