Все уже начинают погружаться в атмосферу зимних праздников, поэтому самое время выбрать наряд для особого повода – Нового года, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Цвета одежды на Новый год 2025

Четких правил по выбору наряда нет. Можно остановить внимание на классическом брючном костюме или выбрать эффектное платье. Но для тех, кто хочет добавить празднику определенного символизма стоит обратить внимание на вещи в главных цветах, которые будут господствовать в течение следующих 12 месяцев.

Деревянная Змея отвечает за различные изменения, развитие и гибкость к чему-то новому. Главными цветами являются те, которые отражают природные элементы, поэтому обратите именно на них внимание. Астрологи говорят, что соответствующие оттенки притянут в жизнь успех и благополучие.

Зеленый

Этот цвет отвечает за гармонию, силу природы и спокойствие. Он считается главным в Новом году. Можете выбирать не только изумрудный оттенок, но и травяной или оливковый. Стилизовать зеленый можно с коричневым, черным, белым, серебряным или контрастным красным.



Модные цвета нарядов на Новый год 2025 / Фото Elle

Коричневый

На Новый год также обращайте внимание на оттенки коричневого. Астрологи говорят, что эти вещи принесут стабильность и комфорт. Можете встречать праздник в брючном костюме, атласном платье или кожаной юбке с корсетом. Коричневый хорошо сочетается с бежевым тоном.



Красивые цвета нарядов на Новый год 2025 / Фото Elle

Золотой

Чтобы сиять в новогоднюю ночь, советуем обратить внимание на золотой металлик. Это может быть красивый топ или корсет, который застилизуете с эффектными брюками. Также можете добавить золотые акценты в виде ювелирных украшений.



Эффектные цвета наряда на Новый год 2025 / Фото Elle

Белый

Этот цвет является вечной классикой, поэтому всегда будет актуальным. В Новом году он будет символизировать чистоту, мир и обновление. Выбирайте для себя минималистичные платья или с интересными пайетками. Также в белом цвете могут быть брючные костюмы.



Красивые цвета нарядов на Новый год 2025 / Фото Elle