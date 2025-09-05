Чубчик – хіт 2025 року: як виглядає найтрендовіший варіант
Чубчик-шторка залишається популярним трендом, підходить для різних типів обличчя і текстури волосся, з можливістю адаптації форми і густоти.
Раніше чубчик асоціювався з імпульсивним рішенням, а зараз – це вже гарна можливість змінити образ та покращити вигляд, а в деяких випадках ще й спосіб освіжити обличчя, приховати вікові зміни й візуально омолодити.
Чубчик-шторка вважається найпопулярнішим вже кілька років поспіль й не здає своїх позицій, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
Читайте також Приховують зморшки та роки: 5 найкращих омолоджувальних стрижок
Який чубчик в моді цього року?
Чубчик є універсальним, тому підійде багатьом молодим дівчатам та старшим жінкам. Якщо це подовжений варіант шторки, то його краще розділювати посередині чи збоку, щоб він гарно обрамляв обличчя. Чубчик здатен підлаштуватися під текстуру волосся та стати легким й непомітним.
За бажання, його можна зробити густим, акцентним, об’ємним та багатошаровим. Пасує такий чубчик багатьом, тому важливо лише підібрати правильну довжину та густоту під форму обличчя й стрижку.
Перукарі радять довший чубчик робити до волосся нижче плечей, а щільний варіант вже вдало поєднується з текстурною стрижкою шеггі. Відтворити ідеальний подовжений чубчик-шторку буде важче лише тим, в кого кучеряве волосся.
Укладати чубчик варто брашем або стайлером. Потрібно лише легко підкрутити вигини в напрямку від обличчя. Чубчик вже тривалий час носить французька інфлюенсерка Жюлі Феррері, акторки Дейзі Едгар-Джонс, Дженна Ортега й багато інших.
Які короткі стрижки будуть в моді восени?
- Восени перукарі рекомендують короткі стрижки – асиметричний боб, класична піксі, стрижка міді, італійський боб і стрижка з чубчиком на осінь.
- Популярним також буде піксі у мідному відтінку, стрижки з 2000-х, короткі багатошарові стрижки, боб у стилі 90-х, довжина до ключиць, легкі шари, боб-паж та вкорочений боб.
Часті питання
Чому чубчик-шторка залишається популярним?
Чубчик-шторка вважається найпопулярнішим вже кілька років поспіль — він універсальний і підходить багатьом людям, зокрема молодим дівчатам та старшим жінкам. Він може бути легким і непомітним або ж густим і об’ємним, залежно від бажання.
Як укладати чубчик-шторку?
Укладати чубчик-шторку варто брашем або стайлером, легко підкручуючи вигини в напрямку від обличчя. Це дозволяє створити природний вигляд, який добре обрамляє обличчя.
Які короткі стрижки будуть в моді восени?
Восени перукарі рекомендують короткі стрижки, такі як асиметричний боб, класична піксі, італійський боб та стрижка з чубчиком. Популярними будуть також піксі у мідному відтінку, стрижки з 2000-х, багатошарові стрижки та боб у стилі 90-х.