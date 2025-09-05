Раніше чубчик асоціювався з імпульсивним рішенням, а зараз – це вже гарна можливість змінити образ та покращити вигляд, а в деяких випадках ще й спосіб освіжити обличчя, приховати вікові зміни й візуально омолодити.

Чубчик-шторка вважається найпопулярнішим вже кілька років поспіль й не здає своїх позицій, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також Приховують зморшки та роки: 5 найкращих омолоджувальних стрижок

Який чубчик в моді цього року?

Чубчик є універсальним, тому підійде багатьом молодим дівчатам та старшим жінкам. Якщо це подовжений варіант шторки, то його краще розділювати посередині чи збоку, щоб він гарно обрамляв обличчя. Чубчик здатен підлаштуватися під текстуру волосся та стати легким й непомітним.

За бажання, його можна зробити густим, акцентним, об’ємним та багатошаровим. Пасує такий чубчик багатьом, тому важливо лише підібрати правильну довжину та густоту під форму обличчя й стрижку.

Перукарі радять довший чубчик робити до волосся нижче плечей, а щільний варіант вже вдало поєднується з текстурною стрижкою шеггі. Відтворити ідеальний подовжений чубчик-шторку буде важче лише тим, в кого кучеряве волосся.

Укладати чубчик варто брашем або стайлером. Потрібно лише легко підкрутити вигини в напрямку від обличчя. Чубчик вже тривалий час носить французька інфлюенсерка Жюлі Феррері, акторки Дейзі Едгар-Джонс, Дженна Ортега й багато інших.

Які короткі стрижки будуть в моді восени?