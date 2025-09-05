Челка – хит 2025 года: как выглядит самый трендовый вариант
- Челка-шторка остается самым популярным вариантом, подходит многим женщинам и может быть адаптирована под разные текстуры волос.
- Осенью популярными будут короткие стрижки: асимметричный боб, классическая пикси, итальянский боб, а также стрижки из 2000-х и в стиле 90-х.
Раньше челка ассоциировалась с импульсивным решением, а сейчас – это уже хорошая возможность изменить образ и улучшить вид, а в некоторых случаях еще и способ освежить лицо, скрыть возрастные изменения и визуально омолодить.
Челка-шторка считается самой популярной уже несколько лет подряд и не сдает своих позиций, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Читайте также Скрывают морщины и годы: 5 лучших омолаживающих стрижек
Какая челка в моде в этом году?
Челка является универсальной, поэтому подойдет многим молодым девушкам и старшим женщинам. Если это удлиненный вариант шторки, то ее лучше разделять посередине или сбоку, чтобы она хорошо обрамляла лицо. Челка способна подстроиться под текстуру волос и стать легкой и незаметной.
При желании, ее можно сделать густой, акцентной, объемной и многослойной. Подходит такая челка многим, поэтому важно лишь подобрать правильную длину и густоту под форму лица и стрижку.
Парикмахеры советуют длинную челку делать до волос ниже плеч, а плотный вариант уже удачно сочетается с текстурной стрижкой шегги. Воссоздать идеальную удлиненную челку-шторку будет труднее только тем, у кого вьющиеся волосы.
Укладывать челку стоит брашем или стайлером. Нужно лишь легко подкрутить изгибы в направлении от лица. Челку уже длительное время носит французская инфлюенсерка Жюли Феррери, актрисы Дейзи Эдгар-Джонс, Дженна Ортега и многие другие.
Какие короткие стрижки будут в моде осенью?
- Осенью парикмахеры рекомендуют короткие стрижки – асимметричный боб, классическая пикси, стрижка миди, итальянский боб и стрижка с челкой на осень.
- Популярным также будет пикси в медном оттенке, стрижки из 2000-х, короткие многослойные стрижки, боб в стиле 90-х, длина до ключиц, легкие слои, боб-паж и укороченный боб.
Частые вопросы
Почему челка-шторка остается популярной?
Челка-шторка считается самой популярной уже несколько лет подряд - она универсальна и подходит многим людям, в том числе молодым девушкам и женщинам постарше. Она может быть легкой и незаметной или же густой и объемной, в зависимости от желания.
Как укладывать челку-шторку?
Укладывать челку-шторку стоит брашем или стайлером, легко подкручивая изгибы по направлению от лица. Это позволяет создать естественный вид, который хорошо обрамляет лицо.
Какие короткие стрижки будут в моде осенью?
Осенью парикмахеры рекомендуют короткие стрижки, такие как асимметричный боб, классическая пикси, итальянский боб и стрижка с челкой. Популярными будут также пикси в медном оттенке, стрижки из 2000-х, многослойные стрижки и боб в стиле 90-х.