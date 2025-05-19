Дакота Джонсон вразила ефектною сукнею з сітки в Каннах: цікаве фото

Під час Каннського кінофестивалю відбулася церемонія вручення премії Kering Women in Motion Awards. До фотографів Дакота Джонсон вийшла у вражаючому вбранні, яке їй неймовірно личило.

До Каннського кінофестивалю зірки готуються за кілька місяців наперед, пише 24 Канал. Вони ретельно підбирають для себе вбрання й обирають все до найменших дрібниць.

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Американська акторка Дакота Джонсон обрала для себе неймовірно красиву сукню, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.

Дакота Джонсон у Каннах

Знаменитість вміє створювати стильні образи для неформальних виходів та обирати для себе красиве вбрання на офіційні виходи. Дакота дуже любить довгі сукні, які чудово компонують з її високим ростом, тому продемонструвала в Каннах плаття в довжині максі.

Акторка вже тривалий час тісно співпрацює з брендом Gucci, тож приміряла для себе ефектне плаття від італійської марки. Знаменитість одягнула напівпрозору сукню з сітки в сріблястому відтінку, додавши під низ світле боді.

Цього року на Каннському кінофестивалі діє заборона на відверті плаття, втім Дакота це правило не порушила, оскільки досить грамотно поєднала сукню з боді. Образ зірка довершила туфлями на підборах, зачесала волосся у хвіст та додала ефектності завдяки об’ємним та довгим сережкам.



Дакота Джонсон в красивій сукні / Фото Getty Images

До слова, Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на Каннському кінофестивалі у яскраво-червоній сукні-бюстьє з драпіруванням від Balenciaga. Як виглядала британська модель у Каннах – дивіться у нашому матеріалі.