Пара заощадила 20 тисяч фунтів, купивши вживану кухню всього за 50: як їм це вдалося

Луїза Хортон та її чоловік Пітер знайшли людину, яка продала їм свою кухню всього за 50 фунтів. Єдиною умовою було те, що їм доведеться приїхати та все це вивезти.

Пара витратила 8 місяців на перетворення кухні у своєму будинку, що загалом коштувало приблизно 1 тисячу фунтів. Вирішивши, що вони не хочуть витрачати понад 20 тисяч фунтів на абсолютно новий дизайн, Луїза та Пітер придбали майже все вживане, описуючи цей процес як "працю любові з крихітним бюджетом".

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Вживані речі дозволили значно зекономити

Луїза зазначила, що вона дивиться на те, що можна "зробити" з кімнатою, а не на те, що для неї купувати. Найбільшим успіхом було те, що вона знайшла людину, яка продавала свою кухню всього за 50 фунтів, включно з духовкою.

Луїза і Пітер пішли та розібрали кухню продавця, перш ніж забрати додому всі шафи, двері, полиці, каркаси та духовку Leisure, яка коштує понад 500 фунтів у магазині. Потім вони почали шліфувати, ґрунтувати та фарбувати кожен шматок дерева в темно-зелений колір. Сусід подарував їм умивальник, адже в той час також робив ремонт на своїй кухні.

Луїза і Пітер поєднали вживані меблі з сучасною стільницею зі змішаного ламінату, зробленою під мармур, вартістю близько 800 фунтів. Єдині витрати, які подружжя зробило, – це кухонний острів, який обійшовся їм у 300 фунтів, і комплект подвійних дверей, які вони знайшли на фейсбуці.



До ремонту кухня мала такий вигляд / Фото Луїзи Хортон

Луїза каже, що ключем до їхнього успіху була наявність дуже чіткого плану і бачення перед тим, як щось купувати.

"Ми купили всі шафи цієї кухні, і духовка була включена в цю угоду. Чоловік переобладнував нову кухню і не хотів витрачати час на те, щоб усе це розбирати. Тож він продав її дуже дешево, і частина угоди полягала в тому, що ми повинні були її прибрати. Зараз це така гарна кухня для роботи, і я отримала пропозицію на кухню з МДФ, і вони були в районі 20 тисяч фунтів – так що ми значно заощадили на ній", – розповіла дівчина.



Кухня обійшлася дуже дешево / Фото Луїзи Хортон

У мене був дуже чіткий план, і це моя порада, як це зробити – ви повинні точно знати, чого ви хочете. Я знала кожну деталь, яка нам потрібна, і стиль. Я знала, де я хочу все розташувати, і у мене було бачення з самого початку,

– продовжила Луїза.

Пристрасть Луїзи до дизайну інтер'єру почалася під час першого локдауну, коли вони з Пітером робили ремонт у своєму будинку.

"Мені подобається розширювати межі, і коли я починаю думати про те, що я зроблю з кімнатою, я думаю про те, як я можу щось "зробити", а не купити. Єдині нові меблі в нашому домі – це ліжко, все інше – вживане або безкоштовне. Я відчула справжню пристрасть до дизайну та ідей після того, як ми зробили ремонт усього будинку за невеликий бюджет, і пристрасть до того, щоб все виглядало якнайкраще, зросла", – додала дівчина.



Зараз вона має неперевершений вигляд / Фото Луїзи Хортон

Луїза каже, що жонглювати часом, намагаючись облаштувати кухню, було нелегко, адже вони мають трьох маленьких дітей.

"Я дуже пишаюся цим. Я повинна постійно нагадувати собі, як це було раніше, і нагадувати собі, що ми зробили. Ми також побудували велику комору з переробленої деревини та двері для сараю – тож у все це було вкладено багато зусиль, і приємно бачити, як все це втілюється в життя", – зазначила Луїза.

Вона підсумувала, що нарешті почала готувати, але має ще багато ідей, як покращити свій інтер'єр, не витрачаючи багато грошей.