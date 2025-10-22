Як вишукано виглядати після 60 років: майстер-клас від Демі Мур

Голлівудська акторка Демі Мур увійшла до списку 2025 Global Women of the Year британського глянцю Glamour. Для видання знаменитість знялася в розкішних образах, в яких зірка виглядає неперевершено у свої роки.

За місяць Демі Мур святкуватиме 63-річчя, тож її вражаючий вигляд просто неможливо оминути увагою, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. Акторка завжди дивовижно одягається на світські заходи чи червоні доріжки, тож власним прикладом показує, як можна чарівно виглядати після 50 років.

Читайте також Де купити волохатий капелюх як в учасниці "Холостяка": головний убір, що розлетівся на меми

Як виглядала Демі Мур для глянцю Glamour?

Стилісти підібрали для акторки неймовірні образи, які їй личили та співпадали по стилю. На сторінках глянцю Демі сяяла завдяки бездоганному макіяжу, довгому волоссю та красивому вбранню.

Зробити красиві світлини зірка вирішила ще й зі своєю улюбленою собакою чихуахуа, яку часто бере з собою на світські виходи.

На обкладинці глянцю акторка позувала у вишуканій сукні, яка виглядала наче каркас для тканини. Під низом на Демі була лише спідня білизна чорного кольору. У свої 62 роки знаменитість довела, що можна мати красиву та струнку фігуру.

На світлинах акторка позувала у велюровій помаранчевій сукі, бузковому платті, шкіряній мініспідниці, а також у довгому чорному та коричневому платті. Демі Мур – справжня ікона стилю, якою потрібно надихатися усім старшим жінкам.

Щоб побачити більше фото – гортайте праворуч

Акторка розповіла, що почала відрощувати своє волосся після того, як поголилася для зйомок у фільмі "Солдат Джейн". На її думку, жінки у старшому віці, які стрижуться по-чоловічому, забирають всю свою вишуканість та красу.

Голлівудська акторка Демі Мур повертає у тренди довге волосся, пише Vogue. Раніше існував стереотип, що після 50 років потрібно робити лише короткі стрижки, але зараз це вже більше неактуально. Довге волосся знаменитості стало частиною її стилю, тож своїм прикладом зірка показує, як можна розкішно виглядати у старшому віці.

Як виглядали останні образи зірок?