Доволі помітною учасницею стала Ірина Пономаренко, яка вирішила запам’ятатися холостяку появою в оригінальному образі, пише 24 Канал. Дівчина обрала для себе рожевий волохатий капелюх великої форми, який закривав половину її обличчя.
Де купити епатажний капелюх?
Епатажний аксесуар вибухнув великою кількістю мемів, втім деякі дівчата й справді цікавилися тим, де можна придбати головний убір.
Ірина розповіла у своїй візитці, що любить одягатися в комфортний та зручний одяг, тож залюбки приміряє те, що їй до вподоби. Так, на першу вечірку дівчина прийшла у салатовому топі й штанах палаццо, одягнувши зверху чорну мереживну накидку.
Таке незвичне поєднання речей учасниця "Холостяка" вирішила доповнити рожевою пухнастою панамою від бренду Eromin. На сайті бренду річ коштує 8 тисяч гривень. Цей головний убір став справжньою родзинкою, яка й привернула увагу багатьох до образу Ірини.
Рожевий капелюх, що вибухнув мемами / Скриншот з сайту
