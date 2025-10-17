Переважна більшість дівчат у період виходу романтичного шоу на телеекранах здобувають популярність у соцмережах, пише 24 Канал. За ними зберігається активність ще кілька місяців після завершення сезону, а далі більшість зникають з екранів.

Серед всіх учасниць лише одиниці змогли побудувати успішний шлях у шоу-бізнесі й стати відомими медіаперсонами та впливовими блогерками.

Хто з учасниць "Холостяка" стали зірками шоу-бізу?

Найвідомішими учасницями "Холостяка" є три жінки, телевізійний роман для яких став стартом до нового життя. Кожна з них пройшла свій шлях – від учасниці реаліті до жінки, яка створює проєкти й надихає інших.

Даша Квіткова

Відома інфлюенсерка Даша Квіткова стала переможницею 9-го сезону шоу "Холостяк". Дівчина завоювала серце Нікіти Добриніна, а згодом і сотень тисяч шанувальників. Даша Квіткова та Нікіта Добринін – єдина пара за всі 13 сезонів, яка справді покохала одне одного. Після кількох років стосунків, телеведучий зробив дівчині пропозицію руки й серця на Балі, а через певний час подружжя оголосило про очікування первістка відпочиваючи на Мальдівах.

Історія кохання Даші та Нікіти надихала величезну кількість людей, та життя вносить свої корективи, тож у 2023 році пара розлучилася. Причиною розриву став різний темп життя та накопичені конфлікти. Зараз пара підтримує зв’язок, оскільки разом виховують сина Лева.

У мережі подейкують, що Даша Квіткова таємно одружилася з футболістом Володимиром Бражком. Однак закохані не підтверджували інформацію офіційно.

Даша Квіткова не любить асоціювання з "Холостяком", тож приклала багато зусиль, щоб стати однією з найвідоміших українських блогерок й відвернути увагу від шоу. Вона є обличчям багатьох рекламних кампаній та прикладом сучасної молодої мами.



Даша Квіткова здобула найбільшу популярність / Фото Pinterest

Раміна Есхакзай

Учасниця 5-го сезону "Холостяка" вирішила спрямувати свою популярність після шоу в корисне русло й стала журналісткою. Раміна заснувала ютуб-канал "Ходят слухи" (зараз – Ramina). Дівчина провела багато інтерв’ю з українськими зірками, політиками, блогерами та військовими.

У 2016 хвилю популярності блогерці приніс роман з Віталієм Козловським. Пара зустрічалася рік, а вже у 2017 році співак зробив дівчині пропозицію, втім пара через місяць розлучилася. Триваліший роман у Раміни був з відомим адвокатом Євгеном Проніним. Пара була разом 5 років, але у 2023 році розлучилася. Зараз дівчина у стосунках з військовим, про якого не розголошує на широку публіку.

Раміна Есхакзай є однією з найвпливовіших інтерв’юерок України, яка продовжує невпинно розвивати свій ютуб-канал.

Саша Шульгіна

Переможниця 1 сезону "Холостяка" довела, що проєкт – це не лише про історію кохання, але й гарну точку для власного росту. Після фіналу Саша переїхала до США, де побудувала нове життя, але перед цим вона працювала кілька років на українському телебаченні.

У США Саші вдалося стати блогеркою, коучем та засновницею власного бренду одягу. Дівчина написала книгу, є мотиватором для багатьох дівчат, а після багатьох років пошуків справжнього кохання, опору знайшла в чоловіку, якого лагідно називає Суперменом. Разом подружжя виховує двох донечок.

