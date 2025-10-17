Подавляющее большинство девушек в период выхода романтического шоу на телеэкранах приобретают популярность в соцсетях, пишет 24 Канал. За ними сохраняется активность еще несколько месяцев после завершения сезона, а дальше большинство исчезают с экранов.

Среди всех участниц лишь единицы смогли построить успешный путь в шоу-бизнесе и стать известными медиаперсонами и влиятельными блогерами.

Кто из участниц "Холостяка" стали звездами шоу-бизнеса?

Самыми известными участницами "Холостяка" являются три женщины, телевизионный роман для которых стал стартом к новой жизни. Каждая из них прошла свой путь – от участницы реалити до женщины, которая создает проекты и вдохновляет других.

Даша Квиткова

Известная инфлюенсерка Даша Квиткова стала победительницей 9-го сезона шоу "Холостяк". Девушка завоевала сердце Никиты Добрынина, а впоследствии и сотен тысяч поклонников. Даша Квиткова и Никита Добрынин – единственная пара за все 13 сезонов, которая действительно полюбила друг друга. После нескольких лет отношений, телеведущий сделал девушке предложение руки и сердца на Бали, а через некоторое время супруги объявили об ожидании первенца отдыхая на Мальдивах.

История любви Даши и Никиты вдохновляла огромное количество людей, но жизнь вносит свои коррективы, поэтому в 2023 году пара развелась. Причиной разрыва стал разный темп жизни и накопленные конфликты. Сейчас пара поддерживает связь, поскольку вместе воспитывают сына Льва.

В сети поговаривают, что Даша Квиткова тайно вышла замуж за футболиста Владимира Бражко. Однако влюбленные не подтверждали информацию официально.

Даша Квиткова не любит ассоциирования с "Холостяком", поэтому приложила много усилий, чтобы стать одной из самых известных украинских блогеров и отвлечь внимание от шоу. Она является лицом многих рекламных кампаний и примером современной молодой мамы.



Даша Квиткова получила наибольшую популярность / Фото Pinterest

Рамина Эсхакзай

Участница 5-го сезона "Холостяка" решила направить свою популярность после шоу в полезное русло и стала журналисткой. Рамина основала ютуб-канал "Ходят слухи" (сейчас – Ramina). Девушка провела много интервью с украинскими звездами, политиками, блогерами и военными.

В 2016 волну популярности блогерше принес роман с Виталием Козловским. Пара встречалась год, а уже в 2017 году певец сделал девушке предложение, впрочем пара через месяц рассталась. Более длительный роман у Рамины был с известным адвокатом Евгением Прониным. Пара была вместе 5 лет, но в 2023 году развелась. Сейчас девушка в отношениях с военным, о котором не разглашает на широкую публику.

Рамина Эсхакзай является одной из самых влиятельных интервьюеров Украины, которая продолжает неустанно развивать свой ютуб-канал.

Саша Шульгина

Победительница 1 сезона "Холостяка" доказала, что проект – это не только об истории любви, но и хорошую точку для собственного роста. После финала Саша переехала в США, где построила новую жизнь, но перед этим она работала несколько лет на украинском телевидении.

В США Саше удалось стать блогером, коучем и основательницей собственного бренда одежды. Девушка написала книгу, является мотиватором для многих девушек, а после многих лет поисков настоящей любви, опору нашла в мужчине, которого ласково называет Суперменом. Вместе супруги воспитывают двух дочерей.

