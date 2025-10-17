Кожен вихід Демі Мур – елегантний та модний, незалежно від того, на яку подію вона зібралась, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку акторки. Знаменитість часто обирає класичне та стримане вбрання, яке підкреслює її жіночність.

У свої 62 роки акторка задає тренди не лише жінкам свого віку, але й молодим дівчатам. Нещодавно вона приміряла верхній одяг, який має всі шанси знову стати актуальним.

Яке пальто одягнула Демі Мур?

Для світського виходу Демі обрала шовкову сорочку темно-шоколадного відтінку, яку поєднала з чорними шкіряними штанами. Образ доповнили коричневі замшеві туфлі на підборах. Саме замшеве взуття саме в коричневому кольорі є цього сезону дуже популярним.

Зверху акторка одягнула чорне коротке пальто, яке доповнював довгий пояс на талії, а вишуканий аутфіт довершила чорна подовжена сумка й масивні окуляри з чорною оправою. Цього року в моду увійшли вкорочені тренчі, а от пальта не набули ще такої популярності, однак Демі Мур доводить своїм прикладом, що вкорочене пальто має дивовижний вигляд.



Стильний образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки

Видання Vogue пише, що цього сезону в моді кілька ефектних пальт. До списку входить пальто у стилі пончо, хутряне пальто та у довжині максі. Найбажанішими кольорами залишаються чорні, коричневі, кремові та сірі пальта.

Як одягатися жінкам після 50 років?