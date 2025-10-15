Кожен вихід Її Величності привертає увагу, оскільки дружина Абдалли II постійно демонструє ефектні образи, які складаються з класичних речей гардероба, пише 24 Канал з посиланням на Royal News.
На зустріч з Папою Римським Левом XIV у Ватикані в Апостольському Палаці, королева Ранія обрала скромний образ в одному кольорі.
Як виглядала королева Ранія у Ватикані?
Її Величність одягнула чорний приталений жакет, який поєднала зі спідницею А-силуету. Цікавою родзинкою стала чорна хустка з мереживом, яку Ранія накинула на плечі та зафіксувала за допомогою тонкого золотистого поясу. Саме ця річ додала вишуканості аутфіту.
На низ королева приміряла чорні туфлі-човники цікавого оздоблення й доповнила образ чорною мінімалістичною сумкою з короткими ручками. Як завжди, знаменитість розпустила волосся та вклала його у легкі хвильки, а красу довершив її улюблений макіяж в природних тонах.
Королева Ранія показує на власному прикладі, що у 55 років можна мати бездоганний вигляд. Треба лише навчитися правильно поєднувати речі між собою.
Цієї осені модною стилізацією стала шовкова хустка на талії, пише Vogue British. Вона вдало доповнює базові образи з джинсами чи штанами палаццо. Окрім того, вічною класикою залишається оздоблення шовкової хустини на шиї. А для того, щоб додати цікавості аксесуарам, то хустинку можна зав’язати навіть на сумці.
Як виглядали останні образи королеви Ранії?
Королева Ранія під час візиту до Нью-Йорка продемонструвала стильний образ у чорному одязі, з додаванням сірих туфель й сумки того ж відтінку.
У Нью-Йорку Її Величність показала стильний осінній образ з баклажановою блузкою та широкими темно-сірими штанами палаццо.
На Мексиканську конференцію Siglo XXI, королева Ранія одягнулась у білосніжний костюм від бренду Max Mara, який поєднала з синьою блузою та взуттям Christian Louboutin.