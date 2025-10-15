Кожен вихід Її Величності привертає увагу, оскільки дружина Абдалли II постійно демонструє ефектні образи, які складаються з класичних речей гардероба, пише 24 Канал з посиланням на Royal News.

На зустріч з Папою Римським Левом XIV у Ватикані в Апостольському Палаці, королева Ранія обрала скромний образ в одному кольорі.

Як виглядала королева Ранія у Ватикані?

Її Величність одягнула чорний приталений жакет, який поєднала зі спідницею А-силуету. Цікавою родзинкою стала чорна хустка з мереживом, яку Ранія накинула на плечі та зафіксувала за допомогою тонкого золотистого поясу. Саме ця річ додала вишуканості аутфіту.

На низ королева приміряла чорні туфлі-човники цікавого оздоблення й доповнила образ чорною мінімалістичною сумкою з короткими ручками. Як завжди, знаменитість розпустила волосся та вклала його у легкі хвильки, а красу довершив її улюблений макіяж в природних тонах.

Королева Ранія показує на власному прикладі, що у 55 років можна мати бездоганний вигляд. Треба лише навчитися правильно поєднувати речі між собою.

Цієї осені модною стилізацією стала шовкова хустка на талії, пише Vogue British. Вона вдало доповнює базові образи з джинсами чи штанами палаццо. Окрім того, вічною класикою залишається оздоблення шовкової хустини на шиї. А для того, щоб додати цікавості аксесуарам, то хустинку можна зав’язати навіть на сумці.

Як виглядали останні образи королеви Ранії?