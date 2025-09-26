Королева Ранія у 55 років не боїться одягати молодіжне вбрання, яке миттєво її омолоджує й робить сучасною, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Її Величності.

Ранія є улюбленицею мільйонів прихильників – зі своєї країни та світу. Дружина короля Йорданії Абдулли II демонструє на власному прикладі, як можна вишукано виглядати навіть в простих речах базових кольорів.

Як виглядав новий вихід королеви Ранії?

Її Величність любить яскраві та світлі відтінки в одязі, втім для дощового Нью-Йорка вона обрала чорний колір. Королева Ранія одягнула актуальний приталений жакет, який вдало підкреслював її струнку талію. На низ жінка одягнула класичні чорні штани зі стрілками.

У королеви бездоганний смак в одязі, тож розбавити темні тони Ранія вирішила сірими туфлями-човниками та сріблястою сумкою. На шию Її Величність одягнула довге кольє, яке перебирає на себе всю увагу. Як завжди, Ранія вклала волосся в легкі кучері та зробила красивий макіяж.

Видання Woman Emirates зазначає, що королева Йорданії Ранія керує не лише дипломатією, а й глибоко цілеспрямованим підходом до стилю. І це правда. Її Величність на власних прикладах показує, якою жінкою можна бути у 55 років, якщо підбирати правильне вбрання й вдало його стилізувати.

Як виглядали останні образи королеви Ранії?