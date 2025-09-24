Її Величність Ранія без перебільшення є однією з найкрасивіших та найстильніших королев світу, пише 24 Канал з посиланням на Jordan News.

За роки своєї роботи в палаці вона не лише реалізувала важливі соціальні проєкти, які допомагають йорданцям вдосконалити систему освіти й медицини. Королева Ранія стала для мільйонів прихильників взірцем стилю. Без надмірної розкоші Її Величність демонструє вишукані та стильні образи, якими хочеться любуватися. У Нью-Йорку Ранія продемонструвала вишуканий осінній аутфіт.

Як одягнулася королева Ранія у Нью-Йорку?

Її Величність одягнула блузку баклажанового відтінку, яку поєднала з широкими штанами палаццо темно-сірого кольору. Родзинкою блузи стали білі рукави, які королева залишила не заправляючи.

Свій образ Ранія доповнила тонким поясом бордового відтінку та стильною мінімалістичною сумкою того ж відтінку. Вона вклала волосся в улюблені кучері та довершила аутфіт ланцюжком з кулоном й сережками.

Власним прикладом королева показує, як можна бездоганно виглядати завдяки лише двом класичним елементам гардероба – блузці та штанам.



Вишуканий образ королеви Ранії / Фото з інстаграму королеви

Які штани в моді цієї осені?