Оскароносна акторка перебуває на кінофестивалі в Сан-Себастьяні з презентацією фільму "Кутюр", пише 24 Канал з посиланням на Variety. Анджеліна Джолі вперше відвідала іспанський кінофестиваль, тож з цієї нагоди вирішила обрати мінімалістичну та вишукану сукню.

Яке плаття завжди буде в моді?

Знаменитість любить скромні сукні простого крою, без зайвих помітних деталей. Акторка для світського виходу обрала для себе довгу чорну сукню на тонких бретельках з оксамиту в довжині максі.

Класичний крій та бездоганний силует – основні фактори у виборі сукні на важливі події. Джолі доповнила образ чорними туфлями на підборах та кількома діамантовими прикрасами.

Акторка розпустила волосся та нафарбувала очі улюбленим чорним олівцем, а губи – рожевою помадою. Вибрана сукня Анджеліни – це тиха розкіш на всі роки.



Ефектний аутфіт Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Чому чорна сукня завжди буде в моді?

Плаття чорного кольору є класикою, яка ніколи не втратить актуальності. Її універсальність полягає в тому, що вона доречна в будь-якій ситуації – від повсякденних образів до урочистих подій. Чорний колір є стриманим та елегантним, тому завжди виглядає стильно, незалежно від модних тенденцій.

Жінки обожнюють чорні сукні, бо вони здатні підкреслювати фігуру. Відтінок візуально робить тіло стрункішим й додає образу вишуканості. Сукню чорного кольору легко комбінувати з різним взуттям та сумками – від пастельних до яскравих.

Крізь роки чорна сукня залишається символом стилю та розкоші. Вона ніколи не набридає, а лише асоціюється із жіночністю. Недарма колись легендарна Коко Шанель зробила маленьку чорну сукню іконою моди. Попри різні зміни трендів, чорне плаття завжди буде в центрі уваги жіночого гардероба.

