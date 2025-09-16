Дружина короля Філіпа VI має бездоганний смак та всіляко це демонструє під час офіційних та робочих зустрічей, пише 24 Канал. Королева разом з чоловіком вирушила до Єгипту, де перебуватиме аж до п’ятниці, 19 вересня.
Летиція завжди робить ставку на жакети та штани палаццо, тож в черговий раз показала, як можна свіжо та ефектно виглядати завдяки правильно підібраним речам.
Як виглядала королева Летиція?
Її Величність одягнула костюм ніжно-блакитного відтінку. Під блейзер вона одягнула чорну класичну майку, а костюм доповнила чорними туфлями-слінгбеками.
Летиція, як завжди, розпустила волосся та вклала його в легкі локони. Образ знаменитості доповнили чорні сонцезахисні окуляри та сумка від бренду Carolina Herrera.
Своїм виходом королева Летиція продемонструвала, що виглядати розкішно можна у будь-якому віці. Жінкам після 50 років не варто боятися світлих кольорів та підборів. Таке вбрання, навпаки, освіжає та омолоджує.
Вишуканий образ королеви Летиції / Фото Getty Images
На які останні образи зірок варто звернути увагу?
14 вересня відбулася одна з найпопулярніших церемоній нагородження телевізійною премією Emmy Awords. На червоній доріжці зібралося багато знаменитостей в розкішному вбранні, втім саме 3 виходи зірок захопили нашу увагу найбільше.
- Кетрін-Зета Джонс вразила на церемонії "Еммі" чорною сукнею-бюстьє від Yara Shoemaker, оздобленою бісером і блискітками.
- Дженна Ортега з'явилася на церемонії Emmy Awords у вбранні Givenchy з коштовностями.
- К-рор співачка Lisa вибрала рожеву сукню від українського бренду Lever Couture.