Дружина короля Філіпа VI має бездоганний смак та всіляко це демонструє під час офіційних та робочих зустрічей, пише 24 Канал. Королева разом з чоловіком вирушила до Єгипту, де перебуватиме аж до п’ятниці, 19 вересня.

Летиція завжди робить ставку на жакети та штани палаццо, тож в черговий раз показала, як можна свіжо та ефектно виглядати завдяки правильно підібраним речам.

Як виглядала королева Летиція?

Її Величність одягнула костюм ніжно-блакитного відтінку. Під блейзер вона одягнула чорну класичну майку, а костюм доповнила чорними туфлями-слінгбеками.

Летиція, як завжди, розпустила волосся та вклала його в легкі локони. Образ знаменитості доповнили чорні сонцезахисні окуляри та сумка від бренду Carolina Herrera.

Своїм виходом королева Летиція продемонструвала, що виглядати розкішно можна у будь-якому віці. Жінкам після 50 років не варто боятися світлих кольорів та підборів. Таке вбрання, навпаки, освіжає та омолоджує.



Вишуканий образ королеви Летиції / Фото Getty Images

На які останні образи зірок варто звернути увагу?

14 вересня відбулася одна з найпопулярніших церемоній нагородження телевізійною премією Emmy Awords. На червоній доріжці зібралося багато знаменитостей в розкішному вбранні, втім саме 3 виходи зірок захопили нашу увагу найбільше.