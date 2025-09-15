Молода акторка вирішила виділитися й привернути своїм виглядом увагу, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Дженна стала ведучою церемонії, тому красуватися на сцені вирішила в топі з коштовностей.

Як виглядала Дженна Ортега на Emmy Awords?

Красуня для червоної доріжки обрала вишукане вбрання від бренду Givenchy з осінньо-зимової колекції 2025 року, яке повністю вкрите масивними коштовними каміннями різних кольорів. Такий топ став справжньою родзинкою її виходу.

Топ Дженна доповнила довгою спідницею міді з високим розрізом на нозі. Низька посадка дозволила продемонструвати струнке та підтягнуте тіло. Вишуканий аутфіт акторка доповнила високими босоніжками на підборах.

Стилісти зібрали волосся знаменитості у хвіст, а візажисти нанесли її улюблений макіяж в готичному стилі з акцентом на темних тінях та губах. У серпні відбулася прем’єра 2 сезону серіалу "Венздей", тож до акторки прикута особлива увага.



Бездоганний образ Дженни Ортеги / Фото Getty Images

Що відомо про серіал "Венздей"?