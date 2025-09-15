Молодая актриса решила выделиться и привлечь своим видом внимание, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Дженна стала ведущей церемонии, поэтому красоваться на сцене решила в топе из драгоценностей.
Как выглядела Дженна Ортега на Emmy Awords?
Красавица для красной дорожки выбрала изысканный наряд от бренда Givenchy из осенне-зимней коллекции 2025 года, который полностью покрыт массивными драгоценными камнями разных цветов. Такой топ стал настоящей изюминкой ее выхода.
Топ Дженна дополнила длинной юбкой миди с высоким разрезом на ноге. Низкая посадка позволила продемонстрировать стройное и подтянутое тело. Изысканный аутфит актриса дополнила высокими босоножками на каблуке.
Стилисты собрали волосы знаменитости в хвост, а визажисты нанесли ее любимый макияж в готическом стиле с акцентом на темных тенях и губах. В августе состоялась премьера 2 сезона сериала "Венздей", поэтому к актрисе приковано особое внимание.
Безупречный образ Дженны Ортеги / Фото Getty Images
Что известно о сериале "Венздей"?
- Второй сезон "Венздей" состоит из восьми эпизодов, которые вышли на Netflix в августе и сентябре.
- Сюжет сезона разворачивается вокруг новых загадок в академии "Невермора", где Венздей сталкивается с опасным сталкером и семейными тайнами.
- Для роли Венздей Дженна Ортега обучалась немецкому языку, стрельбе из лука, гребле на каноэ, игре на виолончели и фехтованию.
- В четвертом эпизоде сериала Дженна Ортега самостоятельно создала хореографию для танцевальной сцены.