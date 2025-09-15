Украинский бренд Lever Couture приобретает популярность среди многих мировых звезд, пишет 24 Канал. Ежегодно знаменитости подбирают для себя красивый наряд, который сможет поразить гостей, нередко среди люксовых и премиальных мировых брендов, а поле зрения оказывается наряд от украинских дизайнеров.
Какое платье выбрала певица Lisa?
К-рор певица Lisa надела роскошное розовое платье от украинского бренда Lever Couture. Марка известна фантазийным нарядом, которое завораживает с первого взгляда. Платья являются узнаваемыми благодаря необычному крою и легкому сетчатому материалу.
Исполнительница надела корсетное платье в длине мини, которое подчеркивало ее фигуру. На рукавах спадали красивые многослойные ленты, а изюминки платью добавил длинный шлейф, состоящий из многих лент. Платье дополнили туфли в розовом оттенке с блестками.
Певица довершила аутфит драгоценным колье на шее, серьгами, кольцом и браслетом. Стилисты уложили волосы в легкие локоны, а визажисты подчеркнули взгляд темными тенями и розовой помадой.
Изысканный образ певицы Lisa / Фото Getty Images
Что известно о бренде Lever Couture?
Основательницей бренда является украинский дизайнер из Одессы Леся Верлингьери. Бренд уже много лет базируется в Лос-Анджелесе. Платья от нашего бренда носила Леди Гага, Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу, Лорен Санчес и многие другие звезды.
Бренд завоевал популярность благодаря тому, что сочетает высокую моду с инновационными технологиями тканей. Особенностью является ткань-сетка, которая и помогает создать эффектные объемные платья.
Настоящий прорыв бренда произошел после того, как Леди Гага надела платье Lever Couture для своего клипа. Его Леся Верлингьери делала для певицы на заказ.