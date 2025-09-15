На будь-яких червоних доріжках Кетрін-Зета Джонс намагається сяяти, тож її новий вихід не став виключенням – зірка мала такий же розкішний вигляд, як завжди, пише 24 Канал з посиланням на In Style.
Як виглядала Кетрін-Зета Джонс?
Акторці у серіалі дуже личило вугільно-чорне довге волосся, червона помада та розкішні сукні, втім у реальному житті знаменитість теж залюбки поєднує елегантність з готичним стилем, який притаманний Мортиші.
На червону доріжку акторка обрала для себе чорну сукню-бюстьє довжини максі від американського бренду Yara Shoemaker. Верх сукні складався з сітчастого, напівпрозорого матеріалу. Корсет довершувала квіткова вишивка, яка прикривала груди. Уся сукня була оздоблена бісером та блискітками.
Знаменитість довершила аутфіт босоніжками на високих підборах, вклала волосся у легкі локони та одягнула довгі сережки. Візажисти зробили на обличчі її улюблений макіяж в темних тонах.
Красивий вихід Кетрін-Зети Джонс / Фото Getty Images
Як виглядають останні виходи зірок на червону доріжку?
Дженна Ортега з'явилася на церемонії Emmy Awords у вбранні Givenchy з коштовностями.
К-рор співачка Lisa вибрала рожеву сукню від українського бренду Lever Couture.
Дакота Джонсон з'явилася на благодійній вечері у Нью-Йорку в чорній сітчастій сукні від Gucci, прикрашеній бісером і квітами.