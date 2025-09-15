На любых красных дорожках Кэтрин-Зета Джонс пытается сиять, поэтому ее новый выход не стал исключением – звезда имела такой же роскошный вид, как всегда, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style.

Как выглядела Кэтрин-Зетта Джонс?

Актрисе в сериале очень подходили угольно-черные длинные волосы, красная помада и роскошные платья, впрочем, в реальной жизни знаменитость тоже охотно сочетает элегантность с готическим стилем, который присущ Мортише.

На красную дорожку актриса выбрала для себя черное платье-бюстье длины макси от американского бренда Yara Shoemaker. Верх платья состоял из сетчатого, полупрозрачного материала. Корсет довершала цветочная вышивка, которая прикрывала грудь. Все платье было украшено бисером и блестками.

Знаменитость довершила аутфит босоножками на высоком каблуке, уложила волосы в легкие локоны и надела длинные серьги. Визажисты сделали на лице ее любимый макияж в темных тонах.



Красивый выход Кэтрин-Зетты Джонс / Фото Getty Images

