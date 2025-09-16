Жена короля Филиппа VI имеет безупречный вкус и всячески это демонстрирует во время официальных и рабочих встреч, пишет 24 Канал. Королева вместе с мужем отправилась в Египет, где будет находиться вплоть до пятницы, 19 сентября.

Читайте также Марго Робби надела платье 1998 года: как она выглядела

Летиция всегда делает ставку на жакеты и брюки палаццо, поэтому в очередной раз показала, как можно свежо и эффектно выглядеть благодаря правильно подобранным вещам.

Как выглядела королева Летиция?

Ее Величество надела костюм нежно-голубого оттенка. Под блейзер она надела черную классическую майку, а костюм дополнила черными туфлями-слингбеками.

Летиция, как всегда, распустила волосы и уложила их в легкие локоны. Образ знаменитости дополнили черные солнцезащитные очки и сумка от бренда Carolina Herrera.

Своим выходом королева Летиция продемонстрировала, что выглядеть роскошно можно в любом возрасте. Женщинам после 50 лет не стоит бояться светлых цветов и каблуков. Такой наряд, наоборот, освежает и омолаживает.



Изысканный образ королевы Летиции / Фото Getty Images

На какие последние образы звезд стоит обратить внимание?

14 сентября состоялась одна из самых популярных церемоний награждения телевизионной премией Emmy Awords. На красной дорожке собралось много знаменитостей в роскошных нарядах, впрочем именно 3 выхода звезд захватили наше внимание больше всего.