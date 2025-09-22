Оскароносная актриса находится на кинофестивале в Сан-Себастьяне с презентацией фильма "Кутюр", пишет 24 Канал со ссылкой на Variety. Анджелина Джоли впервые посетила испанский кинофестиваль, поэтому по этому случаю решила выбрать минималистичное и изысканное платье.

Читайте также Украинка покорила подиум Нью-Йорка в образе от украинского дизайнера

Какое платье всегда будет в моде?

Знаменитость любит скромные платья простого кроя, без лишних заметных деталей. Актриса для светского выхода выбрала для себя длинное черное платье на тонких бретельках из бархата в длине макси.

Классический крой и безупречный силуэт – основные факторы в выборе платья на важные события. Джоли дополнила образ черными туфлями на каблуках и несколькими бриллиантовыми украшениями.

Актриса распустила волосы и накрасила глаза любимым черным карандашом, а губы – розовой помадой. Выбранное платье Анджелины – это тихая роскошь на все годы.



Эффектный аутфит Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Почему черное платье всегда будет в моде?

Платье черного цвета является классикой, которая никогда не потеряет актуальности. Его универсальность заключается в том, что оно уместно в любой ситуации – от повседневных образов до торжественных событий. Черный цвет является сдержанным и элегантным, поэтому всегда выглядит стильно, независимо от модных тенденций.

Женщины обожают черные платья, потому что они способны подчеркивать фигуру. Оттенок визуально делает тело стройнее и добавляет образу изысканности. Платье черного цвета легко комбинировать с различной обувью и сумками – от пастельных до ярких.

Сквозь годы черное платье остается символом стиля и роскоши. Оно никогда не надоедает, а только ассоциируется с женственностью. Недаром когда-то легендарная Коко Шанель сделала маленькое черное платье иконой моды. Несмотря на различные изменения трендов, черное платье всегда будет в центре внимания женского гардероба.

