Ее Величество Рания без преувеличения является одной из самых красивых и стильных королев мира, пишет 24 Канал со ссылкой на Jordan News.

За годы своей работы во дворце она не только реализовала важные социальные проекты, которые помогают иорданцам усовершенствовать систему образования и медицины. Королева Рания стала для миллионов поклонников образцом стиля. Без чрезмерной роскоши Ее Величество демонстрирует изысканные и стильные образы, которыми хочется любоваться. В Нью-Йорке Рания продемонстрировала изысканный осенний аутфит.

Как оделась королева Рания в Нью-Йорке?

Ее Величество надела блузку баклажанового оттенка, которую сочетала с широкими брюками палаццо темно-серого цвета. Изюминкой блузы стали белые рукава, которые королева оставила не заправляя.

Свой образ Рания дополнила тонким поясом бордового оттенка и стильной минималистичной сумкой того же оттенка. Она уложила волосы в любимые кудри и довершила аутфит цепочкой с кулоном и серьгами.

Собственным примером королева показывает, как можно безупречно выглядеть благодаря лишь двум классическим элементам гардероба – блузке и брюкам.



Изысканный образ королевы Рании / Фото из инстаграма королевы

Какие брюки в моде этой осенью?