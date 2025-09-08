Знаменитість має бездоганний смак в одязі, тому є для старших жінок прикладом того, як молодо та красиво виглядати в речах, якщо вміти їх правильно стилізувати, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королеви Ранії.

Як виглядає Ранія у 55 років?

Її Величність обрала на світський захід білосніжний костюм від бренду Max Mara. Він складався з подовженого жакета та накладних кишень й штанів палаццо зі стрілками посередині.

Під низ Ранія одягнула бавовняну сорочку синього кольору з мереживом, яка стала красивою родзинкою цього вишуканого аутфіту. Свій образ королева довершила туфлями-човниками від бренду Сhristian Louboutin й прикрасами з білого золота. Як завжди, знаменитість зробила ефектну зачіску, розпустивши волосся та вклавши його у локони.



Красивий образ королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності

Біле вбрання завжди виглядає дорого, бо асоціюється з високим стилем та добробутом. Часто до білого підбирають яскраву річ, яка гарно контрастує на тлі світлих тканин. Королева Ранія своїм прикладом показала, як можна бездоганно одягатися після 50 років завдяки базовим речам.

Штанний костюм потрібно мати в гардеробі кожній жінці, оскільки в сучасності він має модний вигляд в офісі з кросівками, чи на важливій події зы взуттям на підборах.

