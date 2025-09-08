Знаменитость имеет безупречный вкус в одежде, поэтому является для старших женщин примером того, как молодо и красиво выглядеть в вещах, если уметь их правильно стилизовать, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу королевы Рании.
Читайте также Эти джинсы теперь обсуждают все: звезда "50 оттенков серого" сделала модный камбэк
Как выглядит Рания в 55 лет?
Ее Величество выбрала на светское мероприятие белоснежный костюм от бренда Max Mara. Он состоял из удлиненного жакета с накладными карманами и брюк палаццо со стрелками посередине.
Под низ Рания надела хлопковую рубашку синего цвета с кружевом, которая стала красивой изюминкой этого изысканного аутфита. Свой образ королева довершила туфлями-лодочками от бренда Сһгіѕтіап Louboutin и украшениями из белого золота. Как всегда, знаменитость сделала эффектную прическу, распустив волосы и уложив их в локоны.
Красивый образ королевы Рании / Фото из инстаграма Ее Величества
Белый наряд всегда выглядит дорого, потому что ассоциируется с высоким стилем и благосостоянием. Часто к белому подбирают яркую вещь, которая хорошо контрастирует на фоне светлых тканей. Королева Рания своим примером показала, как можно безупречно одеваться после 50 лет благодаря базовым вещам.
Брючный костюм нужно иметь в гардеробе каждой женщине, поскольку в современности он имеет модный вид в офисе с кроссовками, или на важном событии с обувью на каблуках.
Как дорого выглядеть в черной одежде?
Черный наряд имеет такой же дорогой вид, как и вещи белого цвета. Черный отвечает за изысканность и роскошь. На Неделе моды в Киеве Надя Дорофеева продемонстрировала эффектный образ.
Певица надела шелковый топ, который соединила с жакетом, брюками и туфлями-лодочками. Все эти вещи были в черном цвете и невероятно смотрелись на артистке.