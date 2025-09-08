Знаменитость имеет безупречный вкус в одежде, поэтому является для старших женщин примером того, как молодо и красиво выглядеть в вещах, если уметь их правильно стилизовать, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу королевы Рании.

Как выглядит Рания в 55 лет?

Ее Величество выбрала на светское мероприятие белоснежный костюм от бренда Max Mara. Он состоял из удлиненного жакета с накладными карманами и брюк палаццо со стрелками посередине.

Под низ Рания надела хлопковую рубашку синего цвета с кружевом, которая стала красивой изюминкой этого изысканного аутфита. Свой образ королева довершила туфлями-лодочками от бренда Сһгіѕтіап Louboutin и украшениями из белого золота. Как всегда, знаменитость сделала эффектную прическу, распустив волосы и уложив их в локоны.



Красивый образ королевы Рании / Фото из инстаграма Ее Величества

Белый наряд всегда выглядит дорого, потому что ассоциируется с высоким стилем и благосостоянием. Часто к белому подбирают яркую вещь, которая хорошо контрастирует на фоне светлых тканей. Королева Рания своим примером показала, как можно безупречно одеваться после 50 лет благодаря базовым вещам.

Брючный костюм нужно иметь в гардеробе каждой женщине, поскольку в современности он имеет модный вид в офисе с кроссовками, или на важном событии с обувью на каблуках.

