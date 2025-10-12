Адвокатка впродовж багатьох років є улюбленицею людей зі всього світу, бо неодноразово підкорює червоні килими модними образами, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Амаль Клуні вже давно охрестили іконою стилю через її завжди гарний вигляд на всіх можливих світських подіях чи навіть звичних виходах.

Як виглядала Амаль Клуні?

Нещодавно Амаль освіжила зачіску, підстригши своє довге волосся до талії до рівня грудей. Нова стрижка надала об’єму, а карамельне мелірування вдало обрамило обличчя. Красуня одягнула пастельно-рожеву сукню-бюстьє від Tamara Ralph.

Плаття виділялося ефектною багатоярусною спідницею з бахроми. Образ красуні доповнила красива накидка з пір’я, яка додавала особливої родзинки виходу. Амаль одягнула сріблясті босоніжки й довершила аутфіт коштовними сережками з білого золота.

Джордж Клуні позував перед камерами поруч з дружиною у темно-синьому костюмі, білій сорочці й темній краватці.



Бездоганний образ подружжя Клуні / Фото Getty Images

Що відомо про новий фільм Джорджа Клуні?

Фільм "Джей Келлі" від режисера Ноа Баумбака розповідає історію відомого голлівудського актора, який у 60 років стикається з кризою в особистому житті та кар’єрі, пише IMDb. Поступово головний герой віддаляється від доньок і починає втрачати смак життя.

Щоб знову знайти себе, віднайти нові сенси та згадати минуле, головний герой відправляється зі своїм менеджером в подорож Європою. Драма розповідає про стосунки, самотність та другий шанс. Прем’єра стрічки в кінотеатрах відбудеться вже 14 листопада.

