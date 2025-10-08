Знаменитість здійснила новий світський вихід у Нью-Йорку, обравши для себе речі, які ідеально підкреслили її струнку фігуру, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку зірки.

Джей Ло останнім часом дуже часто з’являється в об’єктивах папараці, оскільки залучена в промтур мюзиклу "Поцілунок жінки-павука", в якому вона грає головну роль. На чергову подію красуня приміряла класичні елементи гардероба, але неймовірно вдало їх поєднала між собою.

Як стильно одягнутися після 55 років?

Акторка одягнула білосніжну сорочку з глибоким декольте. Дженніфер вирішила залишити верхні ґудзики розстебнутими, щоб додати своєму образу сексуальності. Низ вона доповнила подовженою спідницею-олівцем у чорному кольорі.

Особливою родзинкою образу став чорний корсет, яким зірка довершила чорно-білий ансамбль речей. На верх актриса одягнула чорне в’язане болеро з бахромою, а вишуканий образ доповнила чорними туфлями-човниками.

Як завжди, красуня розпустила довге волосся, зробила красивий макіяж з акцентом на коричневих тонах й вдосконалила вихід чорною сумкою із золотою фурнітурою.



Модний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму красуні

Видання Elle пише, що поєднання спідниці-олівця з білою сорочкою виглядає неймовірно вдало. Це позачасова комбінація, яка завжди буде залишатися в моді. Окрім того, спідниця гарно поєднується із сатиновою блузою, яка цього року є особливо популярною. Восени красиво виглядатиме спідниця разом із в'язаним кардиганом.

Які спідниці купити восени?