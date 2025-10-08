Знаменитость совершила новый светский выход в Нью-Йорке, выбрав для себя вещи, которые идеально подчеркнули ее стройную фигуру, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу звезды.

Джей Ло в последнее время очень часто появляется в объективах папарацци, поскольку вовлечена в промтур мюзикла "Поцелуй женщины-паука", в котором она играет главную роль. На очередное событие красавица примерила классические элементы гардероба, но невероятно удачно их соединила между собой.

Как стильно одеться после 55 лет?

Актриса надела белоснежную рубашку с глубоким декольте. Дженнифер решила оставить верхние пуговицы расстегнутыми, чтобы добавить своему образу сексуальности. Низ она дополнила удлиненной юбкой-карандашом в черном цвете.

Особой изюминкой образа стал черный корсет, которым звезда довершила черно-белый ансамбль вещей. На верх актриса надела черное вязаное болеро с бахромой, а изысканный образ дополнила черными туфлями-лодочками.

Как всегда, красавица распустила длинные волосы, сделала красивый макияж с акцентом на коричневых тонах и усовершенствовала выход черной сумкой с золотой фурнитурой.



Модный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма красавицы

Издание Elle пишет, что сочетание юбки-карандаша с белой рубашкой выглядит невероятно удачно. Это вневременная комбинация, которая всегда будет оставаться в моде. Кроме того, юбка хорошо сочетается с сатиновой блузой, которая в этом году особенно популярна. Осенью красиво будет смотреться юбка вместе с вязаным кардиганом.

