Девушки покорили не только спортивные арены, но и сердца поклонников, пишет 24 Канал со ссылкой на Threads @cats_and_watches.

В повседневной жизни спортсменки меняют форму на стильные наряды, подчеркивая образы часами на запястье. Именно этот аксессуар является важной деталью, которая придает уверенности и определенного шарма.

Какие часы носит Ярослава Магучих?

Золотая медалистка Ярослава Магучих имеет в своей коллекции несколько часов разного ценового сегмента. Спортсменка носит изысканные часы от бренда Seamaster Aqua Terra с перламутровым циферблатом и бриллиантами. Их цена составляет более 19 тысяч евро.

Универсальные часы на каждый день Seamaster Planet Ocean стоят почти 8 тысяч евро. Такой же аксессуар имеет Сергей Притула.

Одним из самых дорогих часов является легкий Seamaster Aqua Terra Ultra Light, цена которого составляет 58 тысяч евро.

Какие часы носит Юлия Левченко?

Легкоатлетка Юлия Левченко носит фиолетовые часы на руке от Richard Mille RM 07-04. Стоят они 160 тысяч евро.

В 2023 году Richard Mille выпустил сверхлегкие (всего 36 граммов) спортивные женские часы из сверхпрочного карбона и выбрал 6 лучших спортсменок мира своими амбассадорками. Одной из них стала наша Юлия. Очень приятно видеть, как самые дорогие бренды мира выбирают наших спортсменок себе в амбассадоры,

– говорится в заметке.

Обожает носить часы жена боксера Александра Усика. В ее коллекции есть немало различных аксессуаров, но недавно в коллекции появилась интересная модель.

Какие часы носит Екатерина Усик?

Жена боксера приобрела Patek Philippe Nautilus 7118/1200R-010 за 68 тысяч евро. Аксессуар был представлен в 2015 году. Он имеет корпус 35,2 миллиметра из 18-каратного розового золота и безель из 56 бриллиантов. Золотисто-коричневый циферблат с волнистым узором выглядит довольно симпатично.

