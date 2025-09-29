Сумка является продолжением вашего наряда, поэтому перед тем, как отправляться на поиски новых аксессуаров, предлагаем посмотреть список 5 лучших сумок на осенний сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Какие сумки в моде осенью?

В этом сезоне модными будут контрастные сумки, меховые, с овчиной, фурнитурой и пряжками и с интересными ручками, которые придают аксессуарам более изысканный образ.

Кожаная поношенная сумка

Сумка с поношенной на вид кожей будет выглядеть довольно современно и модно. Теперь идеальная глянцевая кожа больше не в моде. Аксессуар должен быть таким, как будто его носили много лет назад.



Красивые сумки на осень / Фото Pinterest

Пряжки и ремешки

Фурнитура на сумке – новый дерзкий штрих, который не стоит обходить вниманием. Аксессуары декорированы различными ремешками – главный тренд осени.



Красивые сумки на осень / Фото Pinterest

Принтованные сумки

У большинства из нас в арсенале есть сумки классических цветов, но уже в этом сезоне стоит обращать внимание на принтованные аксессуары, которые прекрасно разнообразят однотонное пальто или тренч.



Красивые сумки на осень / Фото Pinterest

Меховые сумки

С наступлением первых морозов в моду войдут меховые сумки. Они удачно подойдут к дубленкам и шубам. Если хотите создать интересный акцент – обратите внимание на сумки в форме кролика или какой-то еще интересной игрушки.



Красивые сумки на осень / Фото Pinterest

Сумка с ручкой

Не всегда сумки должны быть практичными и функциональными. Красивый вид имеют аксессуары с верхними ручками, которые создают интересный акцент. Такие сумки прекрасно подойдут для особых случаев.



Красивые сумки на осень / Фото Pinterest

Без каких сумок еще нам не обойтись осенью?

Персональный стилист Юлия рассказала в своем инстаграме о 3 сумках, которые нужны всем девушкам в осенне-зимнем гардеробе. По ее словам, в моде в этом году сумка-тоут, кросс-боли и одна акцентная сумка, которая будет удачно выделяться в образе.

Какие цвета сумок в моде?