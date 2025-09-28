Значительное количество брендов представили на своих показах сочетание рубашки и галстука, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Mexico.

Теперь классическая белая рубашка и галстук из мужского гардероба стали идеальным метчем, который освежает образ и делает женский выход стильным и интересным.

Как модно сочетать белую рубашку и галстук?

Белая рубашка и галстук в тон

Белую рубашку с воротником стоит стилизовать с брюками и классическим тренчем. Мы привыкли видеть цветные или темные галстуки с рубашками, впрочем интересным стилистическим решением является сочетание рубашки и галстука одного тона. Такой аутфит имеет довольно современный вид.



Белая рубашка и черный галстук

Чтобы привычный образ превратился в красивое модное заявление, добавьте к базовой рубашке черный галстук. Так, его можно даже украсть у отца или парня. В сочетании с мини-юбкой, шортами и эффектной верхней одеждой, такой образ будет иметь удивительный вид.



Свободная рубашка и атласный галстук

Эта смелая комбинация образа очень удачно выглядит. Белая свободная рубашка в сочетании с шортами-бермудами, сапогами, тренчем или пальто – точно создать безупречный осенний образ. Среди обуви можно выбрать лоферы, кроссовки или сапоги на каблуках.



Когда галстук вернулся в моду?

Аксессуар начал набирать популярность весной, после показа Saint Laurent SS25, пишет Cosmopolitan. На подиуме модели дефилировали в строгих костюмах с галстуками, в том числе и Белла Хадид, которая любит дополнять галстуком свои образы.

Подтвердили этот тренд впоследствии инфлюенсерки с Недели моды в Милане. Теперь галстуки можно носить как угодно – неудачно завязанным, строго у шеи или даже завязанным бантом.

