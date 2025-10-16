Джіджі на показі мала ніжний та сміливий вигляд, а її шуба стала головним акцентом в образі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Модель продемонструвала бездоганну фігуру й притаманну їй харизму та грайливість, яку так люблять її шанувальники.

Читайте також 3 найстильніші холостяки України: підпишіться негайно

Як виглядала Джіджі Хадід?

На подіум Джіджі вийшла в рожевій майці та трусах в тон, а зверху накинула квіткову шубу, яка була наче зіткана з десятків квіток гортензій. Образ красуні доповнили мінімалістичні босоніжки рожевого кольору, тож Белла виглядала, як лялька Барбі.



Бездоганний вихід Джіджі Хадід / Фото Getty Images

Це вже не вперше Джіджі виходить на подіум у рожевому вбранні. У 2024 році після довгої перерви, модель крокувала у рожевій спідній білизні з атласу та великих рожевих крилах.

Та це не перший образ моделі на подіумі. Під час другого виходу модель дефілювала у шовковому корсеті та коротких шортиках з великими білими крилами, які нагадували ковдру. Стилісти заклали волосся Джіджі в пучок, випустивши пасма спереду.



Бездоганний вихід Джіджі Хадід / Фото Getty Images

Окрім Джіджі Хадід, на подіум вийшла її сестра Белла, яка нещодавно лікувалася в лікарні через черговий спалах хвороби Лайма, пише Elle. До зіркових сестер доєдналися відомі "ангели" Адріана Ліма, Алессандра Амбросіо, Барбарара Палвін, Даутцен Крус та інші моделі.

Як виглядали "ангели" на шоу Victoria’s Secret?