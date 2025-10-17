Каждый выход Деми Мур – элегантный и модный, независимо от того, на какое событие она собралась, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы. Знаменитость часто выбирает классический и сдержанный наряд, который подчеркивает ее женственность.

Читайте также Джиджи Хадид ошеломила выходом в розовой шубе на шоу Victoria's Secret

В свои 62 года актриса задает тренды не только женщинам своего возраста, но и молодым девушкам. Недавно она примерила верхнюю одежду, которая имеет все шансы снова стать актуальной.

Какое пальто надела Деми Мур?

Для светского выхода Деми выбрала шелковую рубашку темно-шоколадного оттенка, которую сочетала с черными кожаными брюками. Образ дополнили коричневые замшевые туфли на каблуке. Именно замшевая обувь именно в коричневом цвете является в этом сезоне очень популярной.

Сверху актриса надела черное короткое пальто, которое дополнял длинный пояс на талии, а изысканный аутфит довершила черная удлиненная сумка и массивные очки с черной оправой. В этом году в моду вошли укороченные тренчи, а вот пальто не приобрели еще такой популярности, однако Деми Мур доказывает своим примером, что укороченное пальто имеет удивительный вид.



Стильный образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы

Издание Vogue пишет, что в этом сезоне в моде несколько эффектных пальто. В список входит пальто в стиле пончо, меховое пальто и в длине макси. Самыми желанными цветами остаются черные, коричневые, кремовые и серые пальто.

Как одеваться женщинам после 50 лет?