Нещодавно знаменитість знялася для глянцю Guardian Saturday, примірявши стильні образи. Демі Мур постійно має чудовий вигляд та не перестає дивувати фанатів тим, як може виглядати жінка після 60 років.

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Дему Мур у зйомці для глянцю Guardian Saturday

Над образами для модних видань завжди чаклують безліч стилістів, які підібрали для Демі Мур вбрання у її стилі. Красуня постала на обкладинці глянцю в розкішному костюмі шоколадного відтінку, одягнувши приталений жакет під бюстгальтер та штани-сигарети. Її обрах довершила коричневі туфлі на високих підборах, розкішна поза та довге випрямлене волосся.



Красивий образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки



Красивий образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки

Акторка слідкує за модою та добре знається на трендах, тож позувала перед камерою фотографа у білій майці з коричневим корсетом та молочних штанах палаццо.



Красивий образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки



Красивий образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки

Останнім часом Демі Мур може дати фору будь-яким модницям. Вона має струнке тіло, довге доглянуте волосся, білосніжну посмішку, а її ефектний стиль одягу додає особливого шарму.

Стиль голлівудської акторки за останній рік сильно змінився. Демі Мур почала частіше носити трендові речі, в яких має просто фантастичний вигляд. У стилізації образів їй допомагає зірковий стиліст Бред Горескі. Він завжди підбирає для зірки вбрання, яке фанати засипають компліментами.