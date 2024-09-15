У світі моди все частіше спостерігається тенденція на вінтаж. Чимало знаменитостей люблять приміряти на собі вбрання, яке було модним багато років тому. Вони обирають для себе речі зі старих колекцій та демонструють циклічність моди й те, що деякий одяг з часом стає ще більше популярнішим.

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Кайя Гербер одягнула сукню матері

Молода модель вразила фотографів неймовірною схожістю зі своєю мамою. Сукня була в ідеальному стані та виглядала на ній, наче щойно куплена з нової колекції. Втім цю сукню Сінді Кроуфорд одягала у 1993 році на церемонію Оскар, на яку завітала зі своїм колишнім чоловіком Річардом Гіром.

23-річна Кайя Гербер одягнула плаття Hervé Leger білосніжного кольору з об’ємними чашечками на грудях, широкими бретельками та горизонтальними зшивами по всій довжині. Ця сукня ідеально підкреслила струнку фігуру дівчини.

Модель довершила образ білосніжними туфлями-човниками та одягнула діамантові коштовності – кольє та сережки. Кайя зробила красиву зачіску з об’ємними локонами та насичений макіяж.

Що відомо про Кайю Гербер

Кайя Гербер — американська модель і актриса, донька відомої супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера. Кайя почала працювати моделлю в ранньому віці. Її дебют на подіумі відбувся у 2017 році під час Тижня моди в Нью-Йорку.

Вона швидко здобула популярність і стала працювати з відомими брендами, такими як Chanel, Prada, Versace, Marc Jacobs. У 2018 році Гербер отримала престижну нагороду "Модель року" на церемонії нагородження Fashion Awards.