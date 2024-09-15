В мире моды все чаще наблюдается тенденция на винтаж. Многие знаменитости любят примерять на себе наряды, которые были модными много лет назад. Они выбирают для себя вещи из старых коллекций и демонстрируют цикличность моды и то, что некоторая одежда со временем становится еще более популярной.

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Кайя Гербер надела платье матери

Молодая модель поразила фотографов невероятным сходством со своей мамой. Платье было в идеальном состоянии и выглядело на ней, как будто только что купленное из новой коллекции. Впрочем это платье Синди Кроуфорд надевала в 1993 году на церемонию Оскар, на которую пришла со своим бывшим мужем Ричардом Гиром.

23-летняя Кайя Гербер надела платье Hervé Leger белоснежного цвета с объемными чашечками на груди, широкими бретельками и горизонтальными сшивками по всей длине. Это платье идеально подчеркнуло стройную фигуру девушки.

Модель довершила образ белоснежными туфлями-лодочками и надела бриллиантовые драгоценности – колье и серьги. Кайя сделала красивую прическу с объемными локонами и насыщенный макияж.

Что известно о Кайе Гербер

Кайя Гербер - американская модель и актриса, дочь известной супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Кайя начала работать моделью в раннем возрасте. Ее дебют на подиуме состоялся в 2017 году во время Недели моды в Нью-Йорке.

Она быстро обрела популярность и стала работать с известными брендами, такими как Chanel, Prada, Versace, Marc Jacobs. В 2018 году Гербер получила престижную награду "Модель года" на церемонии награждения Fashion Awards.