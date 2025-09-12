Як стильно одягнутися після 60 років: модний образ показує Демі Мур
- Демі Мур відвідала Forbes Power Women's Summit 2025 у Нью-Йорку в стильному осінньому вбранні.
- Її образ складався з білосніжної сорочки з краваткою, коричневого блейзера в червону клітинку та спідниці-олівець у гірчично-чорну клітинку.
Демі Мур відома своїм елегантним стилем, яким захоплюються мільйони її прихильників. Кілька років тому акторка почала співпрацювати із зірковим стилістом, тож її виходи стали ще розкішніші. На важливий захід у Нью-Йорку Демі Мур приміряла ефектне вбрання.
Знаменитість відвідала саміт Forbes Power Women's Summit 2025 у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Для події Демі Мур обрала вишукані речі, які ідеально підходять для осінньої пори року.
Як виглядала Демі Мур?
Акторка приміряла білосніжну сорочку з краваткою, доповнивши її зверху коричневим блейзером у червону клітинку. На низ Демі Мур одягнула спідницю-олівець в гірчично-чорну клітинку, доповнивши образ гірчичними туфлями-човниками.
Як завжди, акторка розпустила волосся та зробила свій улюблений макіяж, який підкреслював погляд. Знаменитість дуже любить жакети, тож носить їх навіть у повсякденному житті, довершуючи базові джинси з кросівками.
Вихід Демі Мур є неймовірно стильним та цікавим. Жінки після 60 років можуть залюбки повторити її аутфіт. Для цього знадобиться лише сорочка, жакет та спідниця-олівець. Новий вихід акторки доводить, що клітинка справді феєрично повертається в моду, а базовий жакет та спідниця при правильній стилізації можуть мати зовсім не нудний вигляд.
Модний образ Демі Мур / Фото Getty Images
Які жакети в моді цієї осені?
- Восени в моді будуть жакети з 80-х років, які носили в той час головні ікони стилю. Блейзер є базовою частиною гардероба, тож підійде для різних життєвих випадків.
- До популярних моделей належать оверсайз жакети, жакети з акцентом на талії, замшеві жакети, жакети у клітинку та жакети з поясом.