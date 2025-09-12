Демі Мур відома своїм елегантним стилем, яким захоплюються мільйони її прихильників. Кілька років тому акторка почала співпрацювати із зірковим стилістом, тож її виходи стали ще розкішніші. На важливий захід у Нью-Йорку Демі Мур приміряла ефектне вбрання.

Знаменитість відвідала саміт Forbes Power Women's Summit 2025 у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Для події Демі Мур обрала вишукані речі, які ідеально підходять для осінньої пори року.

Як виглядала Демі Мур?

Акторка приміряла білосніжну сорочку з краваткою, доповнивши її зверху коричневим блейзером у червону клітинку. На низ Демі Мур одягнула спідницю-олівець в гірчично-чорну клітинку, доповнивши образ гірчичними туфлями-човниками.

Як завжди, акторка розпустила волосся та зробила свій улюблений макіяж, який підкреслював погляд. Знаменитість дуже любить жакети, тож носить їх навіть у повсякденному житті, довершуючи базові джинси з кросівками.

Вихід Демі Мур є неймовірно стильним та цікавим. Жінки після 60 років можуть залюбки повторити її аутфіт. Для цього знадобиться лише сорочка, жакет та спідниця-олівець. Новий вихід акторки доводить, що клітинка справді феєрично повертається в моду, а базовий жакет та спідниця при правильній стилізації можуть мати зовсім не нудний вигляд.



Модний образ Демі Мур / Фото Getty Images

Які жакети в моді цієї осені?