Знаменитість відвідала саміт Forbes Power Women's Summit 2025 у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Для події Демі Мур обрала вишукані речі, які ідеально підходять для осінньої пори року.
Як виглядала Демі Мур?
Акторка приміряла білосніжну сорочку з краваткою, доповнивши її зверху коричневим блейзером у червону клітинку. На низ Демі Мур одягнула спідницю-олівець в гірчично-чорну клітинку, доповнивши образ гірчичними туфлями-човниками.
Як завжди, акторка розпустила волосся та зробила свій улюблений макіяж, який підкреслював погляд. Знаменитість дуже любить жакети, тож носить їх навіть у повсякденному житті, довершуючи базові джинси з кросівками.
Вихід Демі Мур є неймовірно стильним та цікавим. Жінки після 60 років можуть залюбки повторити її аутфіт. Для цього знадобиться лише сорочка, жакет та спідниця-олівець. Новий вихід акторки доводить, що клітинка справді феєрично повертається в моду, а базовий жакет та спідниця при правильній стилізації можуть мати зовсім не нудний вигляд.
Модний образ Демі Мур / Фото Getty Images
Які жакети в моді цієї осені?
- Восени в моді будуть жакети з 80-х років, які носили в той час головні ікони стилю. Блейзер є базовою частиною гардероба, тож підійде для різних життєвих випадків.
- До популярних моделей належать оверсайз жакети, жакети з акцентом на талії, замшеві жакети, жакети у клітинку та жакети з поясом.