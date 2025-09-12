Знаменитость посетила саммит Forbes Power Women's Summit 2025 в Линкольн-центре в Нью-Йорке, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Для события Деми Мур выбрала изысканные вещи, которые идеально подходят для осеннего времени года.

Как выглядела Деми Мур?

Актриса примерила белоснежную рубашку с галстуком, дополнив ее сверху коричневым блейзером в красную клетку. На низ Деми Мур надела юбку-карандаш в горчично-черную клетку, дополнив образ горчичными туфлями-лодочками.

Как всегда, актриса распустила волосы и сделала свой любимый макияж, который подчеркивал взгляд. Знаменитость очень любит жакеты, поэтому носит их даже в повседневной жизни, довершая базовые джинсы с кроссовками.

Выход Деми Мур является невероятно стильным и интересным. Женщины после 60 лет могут охотно повторить ее аутфит. Для этого понадобится только рубашка, жакет и юбка-карандаш. Новый выход актрисы доказывает, что клетка действительно феерично возвращается в моду, а базовый жакет и юбка при правильной стилизации могут иметь совсем не скучный вид.



Модный образ Деми Мур / Фото Getty Images

Какие жакеты в моде этой осенью?