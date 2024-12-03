Вражає молодістю: Демі Мур з "Субстанції" з'явилася на світському заході в дивовижному образі
Нещодавно в кінотеатрах вийшов фільм "Субстанція" з Демі Мур, який активно обговорювали в мережі. Головна зірка фільму з’явилася на світській події в неймовірному образі, вкотре підкресливши, як можна молодо виглядати у свої 62 роки.
Увечері, 2 грудня, у Нью-Йорку відбулося нагородження премією Gotham Awards, пише 24 Канал. Вона відзначає роботи в галузі американського незалежного кіновиробництва.
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На червоній доріжці було чимало знаменитостей: Анджеліна Джолі, Зендея, Ніколь Кідман, Ель Фаннінг та багато інших. Головну увагу прикувала Демі Мур, яка зіграла у фільмі "Субстанція", який став нашумілим.
Образ Демі Мур на червоній доріжці
Красуня одягнула довгу сукню з плісированою спідницею й корсетом від бренду Christian Dior. Акторка обрала плаття баклажанового кольору й поєднала його з коштовним масивним кольє. Задля сексуальності зірка стягнула на руку одну шлейку плаття й довершила look бездоганним макіяжем та довгим розпущеним волоссям.
Розкішний образ Демі Мур / Фото Getty Images
Для багатьох шанувальників, Демі Мур є справжньою іконою стилю. У свої 62 роки вона виглядає неперевершено. За інстаграм-сторінкою зірки стежить понад 5 мільйонів прихильників, втім останнім часом вона стала ще більше на слуху завдяки ролі у фільму "Субстанція".
Що відомо про фільм "Субстанція"
Цього року "Субстанцію" презентували на Каннському кінофестивалі, де фільм здобув "Золоту пальмову гілку" за найкращий сценарій.
У центрі сюжету суперзірка Елізабет Спаркл (Демі Мур), яка є знаменитою акторкою й навіть отримала "Оскар". Однак через вік її перестали запрошувати в кіно, з чим вона ніяк не могла змиритися. Елізабет записувала відеороки з аеробіки, але коли їй виповнилося 50 років, з фітнес-клубу жінку звільнили.
Перебуваючи в сильно гнітючому стані, вона приймає рішення прийняти "Субстанцію" – препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. У результаті цього на світ з'являється молода, прекрасна, досконала Сью (Маргарет Кволлі), а Елізабет починає шкодувати про це.
"Субстанція": дивіться трейлер фільму онлайн