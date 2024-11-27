Володарку двох "Оскарів" Анджеліну Джолі часто запрошують стати головною героїнею номерів різних модних видань, пише 24 Канал з посиланням на Vogue México.

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Анджеліна Джолі на обкладинці Vogue

Стилісти підбирають для акторки вишукані образи, втім цього разу на обкладинці знаменитість позувала в базових речах. Анджеліна постала перед камерою фотографа у чорній сукні на широких бретельках з глибоким вирізом в зоні декольте.

Hair-стилісти вклали її волосся в ніжні локони, а візажисти зробили макіяж з акцентом на очі та пухкі губи.

На одній зі світлин Анджеліна позувала так, наче вона оголена. Для портрентного фото вона приміряла довгі золотисті сережки, золотий перстень та наперстки на пальці. У чорній сукні-бюстьє акторка позувала із бігудями на голові, демонструючи частинку своєї beauty-рутини.

Красуні також підібрали бездоганний бежевий тренч від Saint Laurent, який вона одягнула лише з білизною й розкішні чоботи до колін в червоному кольорі. Образ акторки доповнювали масивні золотисті браслети.

Анджеліна Джолі має впізнавані татуювання на спині – буддійську мантру на правій лопатці та дві янтри в центрі спини – сакральні символи, які використовують для медитації. Свої тату акторка показала спустивши коричневу шубу з плечей.

Додамо, що вже у четвер, 28 листопада, на українські екрани виходить байопік "Марія" про останні дні життя оперної діви Марії Каллас. Образ втілила Анджеліна Джолі, тож фільм режисера Пабло Ларріана став найочікуванішою стрічкою року.