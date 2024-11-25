Знаменитість народилася у Харкові 1886 року в сім’ї заможного купця, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вона була третьою з десяти дітей у родині. Ще з дитинства вона цікавилася вишивкою. Дівчина жила в розкоші у величезному будинку з гувернантками та особистими викладачами.

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Варвара навчалася на юридичному факультеті, а після закінчення вийшла заміж за багатого харківського промисловця Олександра Мойсенка. Подружжя чекало на дитину, але через 7 місяців чоловік помер від тифу. У молодої вдови народилася донька Іринка, а згодом вона стала опікункою сина свого рідного брата.

Через кілька років Варвара вдруге вийшла заміж за Миколу Каринського, який був перспективним харківським адвокатом. Певний час вони мешкали в Україні, але згодом переїхали до Москви. Саме там жінка вдосконалила свою художню техніку, комбінуючи шматки кольорової шовкової тканини з фотографіями та малюнками. Ідеєю для перших творів став балет.

Її роботи в популярній газеті принесли їй успіх, однак Жовтневий переворот 1917 року поставив крапку в шлюбі Каринських. Через певний відлік часу Варвара побралася з Володимиром Мамонтовим, який був сином московських промисловців. Вона заснувала модельне ательє з пошиття одягу та капелюхів та навіть школу вишивання, однак радянська влада націоналізувала це все, тож жінка виїхала до Європи.

Під учнівськими полотнами вона вивезла унікальну колекцію церковної вишивки XII-XIII століття, яку збирала довгі роки і яку радянська влада намагалася знищити.

Жінка жила у Берліні та Брюсселі, а тоді на 9 років оселилася в Парижі. У Франці вона створювала костюми для вистав, а тоді переїхала до Лондона, відкривши своє ательє й почавши активно шити образи для театральних постановок.



Варвара Каринська була знаною в Голлівуді / Фото Vogue

У 1939 році вона з дітьми переїхала до США, де працювала над оформленням експозицій легендарного Сальвадора Далі. Незабаром вона стала головною стилісткою New York City Ballet.

Талановита жінка створила понад 9 тисяч костюмів для кіно та балету. Її роботою, яка змінила світ, стала балетна пачка Powder Puff Tutu. Вона зробила її легкою, м’якою та безпечною, видаливши металеві спиці, які раніше травмували танцівниць.

Каринська понад 30 років працювала головною стилісткою у New York City Ballet, здобувши прізвисько "Шекспір костюма". Вона стала першою українкою, яка отримала "Оскара" за дизайн костюма до фільму "Жанна Д’Арк". Після цього вона була вдруге номінована за костюми до фільму "Ганс Крістіан Андерсен".

Дизайнерка одягала зірок золотої епохи Голлівуду (1930-50-ті роки). У її речах на екранах почали з’являлися Марлен Дітріх, Інгрід Бергман, Поллет Годдар та Вів’єн Лі.

Українка, яка змінила світ – Варвара Каринська: дивіться відео

Велика українка пішла з життя 18 жовтня 1983 року. Жінка померла у 97 років в Нью-Йорку. У 1999 році вона була введена до Зали слави Національного музею танцю містера і місіс Корнеліус Вандербілт Вітні.