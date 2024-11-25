Знаменитость родилась в Харькове в 1886 году в семье состоятельного купца, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Она была третьей из десяти детей в семье. Еще с детства она интересовалась вышивкой. Девушка жила в роскоши в огромном доме с гувернантками и личными преподавателями.

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Варвара училась на юридическом факультете, а после окончания вышла замуж за богатого харьковского промышленника Александра Мойсенко. Супруги ждали ребенка, но через 7 месяцев муж умер от тифа. У молодой вдовы родилась дочь Иринка, а впоследствии она стала опекуншей сына своего родного брата.

Через несколько лет Варвара во второй раз вышла замуж за Николая Каринского, который был перспективным харьковским адвокатом. Некоторое время они жили в Украине, но впоследствии переехали в Москву. Именно там женщина усовершенствовала свою художественную технику, комбинируя куски цветной шелковой ткани с фотографиями и рисунками. Идеей для первых произведений стал балет.

Ее работы в популярной газете принесли ей успех, однако Октябрьский переворот 1917 года поставил точку в браке Каринских. Спустя определенный отсчет времени Варвара обручилась с Владимиром Мамонтовым, который был сыном московских промышленников. Она основала модельное ателье по пошиву одежды и шляп и даже школу вышивания, однако советская власть национализировала это все, поэтому женщина уехала в Европу.

Под ученическими полотнами она вывезла уникальную коллекцию церковной вышивки XII-XIII века, которую собирала долгие годы и которую советская власть пыталась уничтожить.

Женщина жила в Берлине и Брюсселе, а тогда на 9 лет поселилась в Париже. Во Франции она создавала костюмы для спектаклей, а потом переехала в Лондон, открыв свое ателье и начав активно шить образы для театральных постановок.



Варвара Каринская была известной в Голливуде / Фото Vogue

В 1939 году она с детьми переехала в США, где работала над оформлением экспозиций легендарного Сальвадора Дали. Вскоре она стала главным стилистом New York City Ballet.

Талантливая женщина создала более 9 тысяч костюмов для кино и балета. Ее работой, которая изменила мир, стала балетная пачка Powder Puff Tutu. Она сделала ее легкой, мягкой и безопасной, удалив металлические спицы, которые ранее травмировали танцовщиц.

Каринская более 30 лет работала главным стилистом в New York City Ballet, получив прозвище "Шекспир костюма". Она стала первой украинкой, которая получила "Оскар" за дизайн костюма к фильму "Жанна Д'Арк". После этого она была во второй раз номинирована за костюмы к фильму "Ганс Кристиан Андерсен".

Дизайнер одевала звезд золотой эпохи Голливуда (1930-50-е годы). В ее вещах на экранах начали появлялись Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Поллет Годдар и Вивьен Ли.

Украинка, которая изменила мир – Варвара Каринская: смотрите видео

Великая украинка ушла из жизни 18 октября 1983 года. Женщина умерла в 97 лет в Нью-Йорке. В 1999 году она была введена в Зал славы Национального музея танца мистера и миссис Корнелиус Вандербилт Уитни.