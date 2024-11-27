Обладательницу двух "Оскаров" Анджелину Джоли часто приглашают стать главной героиней номеров различных модных изданий, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue México.

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Анджелина Джоли на обложке Vogue

Стилисты подбирают для актрисы изысканные образы, впрочем на этот раз на обложке знаменитость позировала в базовых вещах. Анджелина предстала перед камерой фотографа в черном платье на широких бретельках с глубоким вырезом в зоне декольте.

Hair-стилисты уложили ее волосы в нежные локоны, а визажисты сделали макияж с акцентом на глаза и пухлые губы.

На одной из фотографий Анджелина позировала так, как будто она обнажена. Для портрентного фото она примерила длинные золотистые серьги, золотой перстень и наперстки на пальце. В черном платье-бюстье актриса позировала с бигудями на голове, демонстрируя частичку своей beauty-рутины.

Красавице также подобрали безупречный бежевый тренч от Saint Laurent, который она надела только с бельем и роскошные сапоги до колен в красном цвете. Образ актрисы дополняли массивные золотистые браслеты.

Анджелина Джоли имеет узнаваемые татуировки на спине – буддийскую мантру на правой лопатке и две янтры в центре спины – сакральные символы, которые используют для медитации. Свои тату актриса показала спустив коричневую шубу с плеч.

Добавим, что уже в четверг, 28 ноября, на украинские экраны выходит байопик "Мария" о последних днях жизни оперной дивы Марии Каллас. Образ воплотила Анджелина Джоли, поэтому фильм режиссера Пабло Ларриана стал самой ожидаемой лентой года.